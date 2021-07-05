Новости – Политика
Политика
Москва и Минск близки к завершению согласования важных соглашений
5 июля, 2021 07:18
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Москва и Минск согласовывают технические моменты для союзных программ в условиях западных санкций. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал сроки завершения работы.
Он отметил, что постоянно контактирует со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Правительствам двух стран осталось согласовать технические моменты. Также по этому вопросу активно работают заместители обоих премьеров, встречи проходят «практически еженедельно».
Головченко выразил надежду, что процесс завершится в ближайшие месяцы, пишет «ПолитЭксперт». По словам Головченко, санкции против белорусских властей являются стимулирующим и мотивирующим фактором.
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