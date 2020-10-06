Московские власти оценили ситуацию с количеством коек для заболевших коронавирусом

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В Москве в настоящее время хватает коек в больницах для госпитализации пациентов с COVID-19, однако они могут закончиться, сообщила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова.

По ее словам, пока имеется резерв «медицинских мощностей». Ракова напомнила, что весной властям города пришлось перепрофилировать под прием больных с коронавирусом основную массу коечного фонда, что практически полностью остановило оказание помощи другим соматическим больным.

В настоящее время под пациентов с COVID-19 в мегаполисе разворачиваются два временных медицинских центра — в Крылатском и в Сокольниках, передает РБК.

Как сообщалось, комплекс в «Сокольниках» рассчитан на 550 человек и включает в себя госпиталь и обсерватор. Второй вместит 1400 пациентов, он находится в ледовом дворце «Крылатское». В медучреждениях установлены аппараты для компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких.