Татьяна Москалькова: Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы

Политика

Осужденного оппозиционера Алексея Навального в колонии посещали четыре врача, не входящие в систему ФСИН. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА «Новости».

«По моим данным, Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы», - утвержает омбудсмен.

Как поясняет ТАСС, это произошло накануне, 20 апреля. Сторонники Навального эту информация пока не подтвердили.

Ранее допустить гражданских врачей к оппозиционеру, самочувствие которого соратники оценивают как критическое, потребовала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.