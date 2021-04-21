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Политика
Татьяна Москалькова: Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы
21 апреля, 2021 14:16
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Фото: Википедия
Осужденного оппозиционера Алексея Навального в колонии посещали четыре врача, не входящие в систему ФСИН. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА «Новости».
«По моим данным, Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы», - утвержает омбудсмен.
Как поясняет ТАСС, это произошло накануне, 20 апреля. Сторонники Навального эту информация пока не подтвердили.
Ранее допустить гражданских врачей к оппозиционеру, самочувствие которого соратники оценивают как критическое, потребовала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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