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Политика
Мосгоризбирком призвал граждан не надеяться на отмену итогов онлайн-голосования
24 сентября, 2021 12:12
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Фото: mos.ru
Недовольным ситуацией вокруг неоднозначных результатов онлайн-голосования на выборах в Государственную думу придется, судя по всему, смириться с тем, что есть. В Мосгоризбиркоме заявили, что отменять итоги электронного голосования в столице не будут, данная возможность даже не обсуждается, передает URA.RU.
По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолаева, процесс проходил законным образом и соответствовал требованиям о ФЗ о проведении в городе эксперимента по внедрению дистанционного электронного голосования, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура пригрозила КПРФ блокировкой сайта за то, что партия зазывала граждан на народный сход.
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