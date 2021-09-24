КПРФ удалила с сайта анонс о народном сходе после угроз Генпрокуратуры
Коммунистическая партия Россия удалила со своего сайта запись о «народном сходе по итогам выборов». Мероприятие должно было состояться 25 сентября на Пушкинской площади в столице. Однако Генеральная прокуратура РФ не позволила коммунистам и сторонникам не верить результатам электронного голосования на выборах в Государственную думу и выражать своё недовольство по данному поводу.
Надзорное ведомство посчитало, что анонс «схода» выглядит как призыв принять участие с несогласованной массовой акции, походящей на протест, а также «возбуждает протестную активность».
В связи с этим Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта, если вышеизложенная информация не будет удалена, рассказал секретарь ЦК КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов. В результате, партии пришлось уступить.
Теперь коммунисты вместо народного схода зазывают сторонников на «встречу с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму». Данное мероприятие согласования не требует.
Ранее стало известно о том, что лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов будет настаивать на расследовании результатов онлайн-голосования в Москве.