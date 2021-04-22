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МОК запретил гимн России на Олимпиаде и утвердил композицию 1875 года в качестве замены

Лилия Караева
22 апреля, 2021 18:12
2 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 18:12
2 мин
Гимн России
Russian Look/Globallookpress

Из-за допинг-скандала России запретили использовать гимн на Олимпийских играх в Токио в 2021 году и Пекине в 2022-м. Сегодня стало известно, что его заменили композицией, написанной в 1874-1875 годах.

Речь идет о Концерте для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. О замене гимна на эту композицию сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики... И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», - сказал он. Слова Позднякова приводит «Интерфакс».

Ранее Россия предложила для замены гимна «Катюшу», но ее отказались утвердить. Музыку Чайковского ранее использовали на церемонии награждания чемпионатов мира по фигурному катанию и конькобежному спорту.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Игры в Пекине запланированы с 4 по 20 февраля 2022 года.

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ТЕГИ
МОК
Гимн России
Петр Чайковский
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