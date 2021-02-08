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Политика
РФ попросила использовать песню-символ Отечественной войны вместо запрещенного гимна
8 февраля, 2021 15:58
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Alexander Wilf/Russian Look/Globallookpress
Россия направила в Международный олимпийский комитет запрос на использование песни «Катюша» на Олимпийских играх. Ранее российский гимн запретили к воспроизведению на Олимпиаде.
О запросе на замену гимна «Катюшей» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Мы отправили наше предложение, ожидаем реакции от МОК», - сказал он. Слова Позднякова приводит «Интерфакс».
В декабре 2020 года российским спортсменам запретили на два выступать под своим флагом и гимном. Страна потеряла право претендовать на проведение Олимпиады.
Инициативу с песней «Катюша» ранее одобрили в Госдуме.
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