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РФ попросила использовать песню-символ Отечественной войны вместо запрещенного гимна

Лилия Караева
8 февраля, 2021 15:58
1 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 15:58
1 мин
Атрибуты Олимпийских игр
Alexander Wilf/Russian Look/Globallookpress

Россия направила в Международный олимпийский комитет запрос на использование песни «Катюша» на Олимпийских играх. Ранее российский гимн запретили к воспроизведению на Олимпиаде.

О запросе на замену гимна «Катюшей» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Мы отправили наше предложение, ожидаем реакции от МОК», - сказал он. Слова Позднякова приводит «Интерфакс».

В декабре 2020 года российским спортсменам запретили на два выступать под своим флагом и гимном. Страна потеряла право претендовать на проведение Олимпиады.

Инициативу с песней «Катюша» ранее одобрили в Госдуме.

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ТЕГИ
МОК
Олимпиада
Катюша
гимн
1 мин
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