Политика

Россия направила в Международный олимпийский комитет запрос на использование песни «Катюша» на Олимпийских играх. Ранее российский гимн запретили к воспроизведению на Олимпиаде.

О запросе на замену гимна «Катюшей» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Мы отправили наше предложение, ожидаем реакции от МОК», - сказал он. Слова Позднякова приводит «Интерфакс».

В декабре 2020 года российским спортсменам запретили на два выступать под своим флагом и гимном. Страна потеряла право претендовать на проведение Олимпиады.

Инициативу с песней «Катюша» ранее одобрили в Госдуме.