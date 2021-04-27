«Мой президент очень тверд»: МИД Украины обозначил «красную линию» по конфликту на границе

Политика

Украинская сторона никогда не пойдет на переговоры с лидерами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Для властей это «красная линия», которую невозможно перейти. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом», - заявил он.

Она пояснил, что в ДНР и ЛНР находятся лишь «марионетки», а принимающие решения по конфликту лица находятся в российской столице. Поэтому, разговор возможен только с Москвой.

«Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», - приводит слова министра «Интерфакс».

Таким образом Кулеба ответил на недавние слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Украине в первую очередь необходимо обсудить донбасский вопрос и главами ЛНР и ДНР.