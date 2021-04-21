«Могло быть хуже»: Екатерина Шульман прокомментировала послание президента

Политика

Политолог Екатерина Шульман прокомментировала ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию фразой «могло быть хуже».

«Ладно, могло быть хуже. Дети, алименты, автобусы, газ, Киплинг», - напсиала она в своем Telegram-канале.

Редьярд Киплинг - английский писатель, поэт и новеллист. Наиболее узнаваемым его произведением является «Книга джунглей». С ней и провел параллель президент Путин, говоря о нападках других стран на Россию.

«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию — то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Все — как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», - заявил глава государства (цитата по РБК).

В конце послания Федеральному собранию Путин предупредил Запад об ответе за любые провокации. Он пообещал, что о содеянном пожалеют «так, как давно уже ни о чем не жалели».