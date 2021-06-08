Много стран призвали Беларусь к проведению новых выборов в «общей беззаконной атмосфере»
Дипломаты стран Евросоюза, США, Великобритании и Японии, работающие в Беларуси, встретились с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. В их совместном заявлении содержится призыв к проведению новых выборов в стране в условиях нарастающего кризиса и «общей беззаконной атмосфере».
Дипломаты призвали официальный Минск откликнуться на несколько требований белорусов. В частности, они просят «начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам».
Другие требования касаются незамедлительного прекращения преследований независимых СМИ, освобождения политзаключенных, расследования актов насилия, приведших к травмам и гибели людей.
«Немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение с мирными демонстрантами», - сказано в заявлении дипмиссий, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.
Дипломаты заявили Макею о перспективах улучшения отношения к Беларуси в случае принятия существенных шагов по обеспечению демократических норм.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко может лишиться почетного статуса из-за «неуважения к государству».