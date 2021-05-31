Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко лишится почетного статуса из-за «неуважения к государству»
31 мая, 2021 16:04
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
На Украине решили наказать президента Беларуси Александра Лукашенко после инцидента с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair. Учёный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко хочет лишить главу республики высокого статуса — а именно звания почётного доктора вуза.
Известно, что данное событие должно состояться уже 7 июня.
По словам ректора образовательного учреждения Владимира Бугрова, процедуру лишения звания можно осуществить при условии, что «доктор» нарушает права человека и неуважительно относится к Украине. Бугров убеждён, что Лукашенко как раз «проходит» по этим двум «статьям», передает «Украина.ру».
Ранее стал известен план поддержки Беларуси Россией.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку