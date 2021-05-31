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Политика
Друг в беде не бросит. Стал известен план поддержки Беларуси Россией
31 мая, 2021 12:47
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Kremlin Pool/Global Look Press
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал о том, как будут вести себя российские власти, если Евросоюз начнёт вводить против Беларуси экономические санкции.
По его словам, сперва необходимо провести расследование инцидента с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, прежде чем вводить какие-либо ограничения и выступать с резкими заявлениями.
«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции», — цитирует Биричевского РИА Новости.
Ранее стало известно, почему Беларусь стремится взаимодействовать с Россией после инцидента с самолётом.
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