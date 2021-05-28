«Мне первому сказал»: Александр Лукашенко «сдал» его откровенный разговор с Петром Порошенко

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании представителей СНГ вспомнил диалог с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Он сказал белорусскому лидеру первому, что его страна хочет выйти из Содружества.

«... Мне первому сказал: мы хотим выйти из СНГ», - вспомнил Лукашенко.

Далее президент в «откровенном разговоре» спросил Порошенко: «Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?»

На это Порошенко ответил, что его «вытаскивали» из СНГ, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава республики предупреждал украинского лидера, что выйти из Содружества легко, а возвращение будет проблемным. Лукашенко уверен, что пребывание в СНГ не мешало «незалежности» Украины.

«Согласился, год терпел, а потом втихую ушел. Ну, и что? Ну, вот результат», - закончил Лукашенко рассказ.

Сейчас Украина имеет спорный статус в СНГ. Она не платит взносы и не участвует в саммитах, хотя формально остается участницей Содружества.

Ранее Порошенко обратился к украинцам перед Днем Победы и вспомнил президента России Владимира Путина. Он обвинил его в разжигании войны.