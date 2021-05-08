Петр Порошенко закончил обращение к украинцам фразой «Путин-капут!»

Политика

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к соотечественникам в преддверие Дня Победы. Он вспомнил главу России Владимира Путина и обвинил его в разжигании войны, завершив пространную речь настоящими оскорблениями.

Порошенко в публикации на Facebook указал, что Украина первой ощутила последствия Второй мировой войны из-за сговора коммунистического и нацистского режимов. Именно СССР и Германия приложили руки к разжиганию войны, заметил экс-президент.

Порошенко считает: Адольф Гитлер и Иосиф Сталин «одного поля ягоды». Он поставил Путина в один ряд с этими политиками.

По его мнению, российский президент «уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как «жизненное пространство» для своей империи».

В завершение речи Порошенко грубо высказался в адрес главы России: «Путин-капут! Слава Украине!»