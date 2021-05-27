Мишустин едет в Минск на фоне скандала с самолетом и накануне встречи Лукашенко с Путиным

Политика

Стало известно о поездке в Беларусь премьер-министра России Михаила Мишустина. Он отправится в Минск сегодня - на фоне скандала с самолетом Ryanair и накануне встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Премьер проведет в Беларуси два дня - 27 и 28 мая. В его планы входят встреча с белорусским премьером Романом Головченко и участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Telegram-канал «Пул №3» так описал обстоятельства поездки: «На фоне скандала с самолетом и авиаблокадой, после задержания россиянки и накануне встречи Лукашенко с Путиным: Михаил Мишустин сегодня отправляется с двухдневным рабочим визитом в Беларусь».

Мишустин был в Беларуси в середине апреля. Нынешняя поездка - вторая в этом году.

Накануне Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске. Президент заявил, что поступил законно.