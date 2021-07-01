Мишустин целый год ждал подходящего повода для визита в Екатеринбург. И он наконец появился
Глава российского правительства Михаил Мишустин на следующей неделе приедет в Екатеринбург. Это первый визит премьера в город.
Источник издания Znak.com сообщил, что подготовка к приезду идет полным ходом. Для этого в Екатеринбург приехала специальная группа - она организует визит.
По замыслу, Мишустин 5 июля посетит промышленную выставку «Иннопром». В прошлом году она не состоялась. Кроме осмотра, запланированы его участие в пленарном заседании и встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Ограничения для зрителей и участников выставки в этом году будут очень серьезными. На «Иннопром» разрешен вход с результатами теста на коронавирус - справки о вакцинации недостаточно.
В мае Мишустин ответил на вопрос, будет ли правительство полностью закрывать Россию в связи с пандемией.