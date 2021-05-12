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Политика
Кабмин будет полностью закрывать Россию? Михаил Мишустин дал четкий ответ
12 мая, 2021 13:19
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Government.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме дал четкий ответ на предложение депутата закрыть Россию в связи с пандемией. О закрытии доступа к зарубежным курортам из-за коронавируса говорил депутат ЛДПР Гаврила Парахин.
По мнению Мишустина, «ограничение свободы передвижения граждан - это не совсем правительный путь».
Главный недостаток закрытия границ, считает он, - снижение конкуренции. По мнению премьера, в России должны создавать лучшие условия для отдыха.
«Задача — завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — заключил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Россия прекратила авиасообщение с Турцией до 1 июня.
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