Кабмин будет полностью закрывать Россию? Михаил Мишустин дал четкий ответ

Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме дал четкий ответ на предложение депутата закрыть Россию в связи с пандемией. О закрытии доступа к зарубежным курортам из-за коронавируса говорил депутат ЛДПР Гаврила Парахин.

По мнению Мишустина, «ограничение свободы передвижения граждан - это не совсем правительный путь».

Главный недостаток закрытия границ, считает он, - снижение конкуренции. По мнению премьера, в России должны создавать лучшие условия для отдыха.

«Задача — завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — заключил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Россия прекратила авиасообщение с Турцией до 1 июня.