Минздрав России готов избавить стоматологов от двух вызвавших «бунт» требований

Политика

Минздрав России готов упразднить приказы, обязывающие оснащать стоматологические клиники оборудованием для рентгена и нанимать дополнительнй персонал для расшифровки снимков. Их отмену лоббировали участники рынка через бизнес-омбудсмена Бориса Титова - дополнительные расходы могли привести к закрытию многих стоматологий, объясняли они.

Минздрав готов дать послабления в плане оснащения клиник. Об этом говорится в письме замглавы Минздрава Евгения Камкина. Оно стало ответом на письмо Титова, которое было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой в конце декабря 2020 года.

В январе вступили в силу два приказа. По новым правилам, стоматологические клиники должны быть оснащены радиовизиографами и ортопантомографими при остутствии рентген-кабинета. Кроме этого, в кабинеты должны привлечь допперсонал, а именно врачей-рентгенологов.

Камкин заявил в письме, что приказы попадают под «регуляторную гильотину», пишет «Коммерсантъ». Это означает, что они будут отменены.

Ранее Минздрав пошел вразрез с разработчиком российской вакцины.