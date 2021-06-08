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Политика
Минздрав РФ наложил на акушеров-гинекологов ответственность за снижение числа абортов в стране
8 июня, 2021 12:23
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости принять меры по снижению числа абортов в стране. По его мнению, к данной задаче необходимо привлечь психологические и социальные службы, а также волонтёров.
«Особая ответственность, конечно же, лежит на нас с вами — акушерах-гинекологах», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы предложил отправить иностранцев, прибывших в Россию за вакциной против коронавируса, на три недели в церкви.
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