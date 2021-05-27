Минтруд России «потенциально согласен» ввести четырехдневку? Как минимум будет обсуждать

Политика

Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю будет рассмотрен в Минтруда, если соответствующее предложение поступит в ведомство. Это не означает, что министерство «потенциально согласно» пойти на сокращение.

Так идею с четырехдневкой в России прокомментировал глава Минтруда Антон Котяков.

«Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», - сказал министр, отметив, что любые предложения от социальных партнеров «обсуждаются». Его слова приводит РИА Новости.

Котяков отказался давать оценку предложению с четырехдневкой.

В апреле про переход на сокращенную рабочую неделю говорил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отмечал, что «мир движется в этом направлении». Политик впервые обмолвился о четырехдневке летом 2019 года: эта тема вызвала широкий резонанс.