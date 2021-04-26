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Политика

Минск намерен искать новых союзников на Западе. С Россией всё понятно

Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 10:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 10:01
1 мин
flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press
flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о намерении властей республики увеличивать число союзников. Причем искать поддерживающих режим президента страны Александра Лукашенко политиков белорусы намерены на Западе.

«Мы готовы к тому, чтобы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и представителями коллективного Запада», – сказал Макей.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему будет оставаться основным партнером Беларуси, но необходимо расширять круг тех, на кого в случае опасности можно было бы положиться. Властям РБ, вероятно, стало душно от зацикленности на одном союзнике. Макей также подчеркнул, что белорусы не будут закрывать свои посольства на Украине и в странах ЕС, несмотря на громкие заявления Лукашенко о необходимости оптимизировать данную систему, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее в ПАСЕ «разнесли» Беларусь и политику Александра Лукашенко.

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