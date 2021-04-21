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Политика

«Концлагерь в центре Европы»: в Совете Европы «разнесли» Беларусь и лично «диктатора Лукашенко»

Антон Мельников
21 апреля, 2021 19:04
3 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 19:04
3 мин
Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com
Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоялось обсуждение политического кризиса в Беларуси.

На встрече были презентованы доклады о нарушениях в республике прав человека и необходимости провести международное расследование, а также о необходимости реформировать избирательную системы Беларуси.

Согласно авторам одного из докладов, при подготовке материала они пытались связаться с властями республике, но «предложение о взаимодействии было проигнорировано».

Докладчики заявили, что прошедшие в августе 2020 года выборы президента Беларуси «не были ни свободными, ни справедливыми», а избирательную систему необходимо реформировать, чтобы она стала «прозрачной, подотчетной и заслуживающей доверия».

Автор доклада «Срочная необходимость проведения реформы избирательной системы в Беларуси» британский депутат лорд Дэвид Бленкатра отметил, что в их задачу не входит «диктат и нотации в отношении Беларуси». Тем не менее, ПАСЕ готова помочь реформе избирательной системы, «если такая просьба поступит».

«Избирательная реформа потребует времени. Но тот факт, что эта реформа необходима, не должен использоваться властями для переноса выборов на неопределенный срок», — подчеркнул Бленкатра.

«Мы с ужасом узнали о пытках и насилии в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников правоохранительных органов», - заявила автор другого доклада Александра Луи.

Она подчеркнула, что за свои действия белорусские силовики наказания не понесли. По её словам, борьба с безнаказанностью является принципиальным вопросом и ПАСЕ следует «послать четкий сигнал тем, кто нарушает права человека, что они будут отвечать за свои преступления».

Также на заседании выступили другие члены ПАСЕ. Среди них депутат от Украины Алексей Гончаренко. Нынешнего президента Беларуси он назвал не иначе как «диктатором», а республику назвал «концлагерем»

«Диктатор Лукашенко узурпировал власть. Десятки тысяч задержанных, сотни политзаключенных. Беларусь как концлагерь в центре Европы», - приводят его слова «Белорусские новости».

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Совет Европы
ПАСЕ
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