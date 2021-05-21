Минпросвещения РФ обратилось к учителям школ с заявлением

Политика

Российским учителям напомнили о необходимости защититься от новой коронавирусной инфекции. Министр просвещения страны Сергей Кравцов заявил сегодня журналистам о том, что ведомство призывает педагогов общеобразовательных учреждений РФ скорее получить вакцину от COVID-19, передает ТАСС.

«Мы рекомендуем, наша позиция не поменялась», – заявил он, подчеркивая, что принуждать сотрудников школ делать прививку никто не будет, поскольку это незаконно.

Ранее стало известно, что привитым от коронавируса иностранцам разрешили въезд в Европу, но не россиянам.