Минобороны РФ расшифровало белые пометки Z и V на корпусах боевых машин на Украине
В Telegram-канале Минобороны России появилась трактовка белых символов Z и V на корпусах военной техники. Пометки нанесены на боевые машины, участвующие в спецоперации на Украине.
Ведомство опубликовало фотографии с расшифровкой значений латинских букв.
Так, символ Z означает «За победой». У V две трактовки: «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Ранее предполагалось, что буква Z может расшифровываться по фамилии президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Стороны провели первые переговоры и озвучили свои требования. 3 марта должна состояться вторая встреча.
Первоначально ее назначили в Беловежской пуще - месте, где в 1991 году не стало СССР. Источники сообщили, что место проведения переговоров могут изменить.