Минобороны Азербайджана заявило о запусках ракет с территории Армении

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Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о ракетном обстреле с территории Армении.

Сообщается, что средства РЛС противовоздушной обороны Азербайджана зафиксировали пуск ракет с территории Армении.

В Ведомстве подчеркнули, что армянские военные систематическими ракетными обстрелами целенаправленно провоцируют Азербайджан на ответные меры, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на помощь России в случае необходимости.