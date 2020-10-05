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Политика
Минобороны Азербайджана заявило о запусках ракет с территории Армении
5 октября, 2020 10:28
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фото: Flickr
Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о ракетном обстреле с территории Армении.
Сообщается, что средства РЛС противовоздушной обороны Азербайджана зафиксировали пуск ракет с территории Армении.
В Ведомстве подчеркнули, что армянские военные систематическими ракетными обстрелами целенаправленно провоцируют Азербайджан на ответные меры, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на помощь России в случае необходимости.
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