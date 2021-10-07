Минниханов поздравил Путина на татарском после решения лишить Татарстан поста президента
Президент Татарстана Рустам Минниханов на татарском поздравил главу России Владимира Путина с днем рождения. Неделей ранее он поздравлял на чеченском главу Чечни Рамзана Кадырова.
Минниханов написал на татарском в Instagram. На это обратило внимание издание Readovka в своем Telegram.
Он сопроводил пост фото, на котором изображен Минниханов, Путин и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Издание предположило, что публикация на татарском - попытка лишний раз напомнить, что Татарстан по Конституции 1992 года является суверенным государством. Это могло стать ответом на инициативу лишить Татарстан поста президента. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России должен быть один президент, главы регионов так именоваться не могут.