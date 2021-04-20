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Политика
Минкульт Украины переключился с блокировки местных телеканалов на российские медиа
20 апреля, 2021 12:38
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Flickr
На Украине решили повременить борьбу с местными телеканалы, не поддерживающими решения местных властей. Министр культуры страны Александр Ткаченко возьмется теперь за российские медиа, поскольку доступ к ним пока не ограничен.
«Они присутствуют в стране на разных платформах и в достаточно большом объеме», – заявил Ткаченко, отметив, что эта проблему необходимо решать. Об этом передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Напомним, в начале февраля президент республики Владимир Зеленский ввел санкции против трех оппозиционных телеканалов — «112.Украина», NewsOne и ZIK.
Ранее стало известно о том, что YouTube по указке украинских властей может заблокировать пророссийские каналы.
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