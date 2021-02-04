Министр заявил об успехах российской экономики

Политика

Глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика перешла в фазу активного восстановления.

При этом в ведомстве ожидают, что доходы россиян начнут восстанавливаться в 3-4 кварталах 2021 года, передаёт «ТАСС».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития заявил о проблемах на глобальном рынке продовольствия.