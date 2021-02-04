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Министр заявил об успехах российской экономики

Антон Мельников
4 февраля, 2021 18:05
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 18:05
1 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

Глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика перешла в фазу активного восстановления.

При этом в ведомстве ожидают, что доходы россиян начнут восстанавливаться в 3-4 кварталах 2021 года, передаёт «ТАСС».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития заявил о проблемах на глобальном рынке продовольствия.

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экономика
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