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Политика
Министр заявил об успехах российской экономики
4 февраля, 2021 18:05
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kremlin.ru
Глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика перешла в фазу активного восстановления.
При этом в ведомстве ожидают, что доходы россиян начнут восстанавливаться в 3-4 кварталах 2021 года, передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития заявил о проблемах на глобальном рынке продовольствия.
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