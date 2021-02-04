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Политика
Владимир Путин: в мире ухудшается ситуация с продовольствием
4 февраля, 2021 14:48
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Пресс-служба президента РФ
На глобальном продовольственном рынке ухудшается ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — сообщил президент.
Министр отметил, что на рынок продовольствия влияет множество факторов, в том числе и то, что страны-импортёры увеличивают резервные запасы. Кроме того, по ряду регионов прогнозируются неблагоприятные показатели по зерну, передают «Ведомости».
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