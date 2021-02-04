Владимир Путин: в мире ухудшается ситуация с продовольствием

Политика

На глобальном продовольственном рынке ухудшается ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — сообщил президент.

Министр отметил, что на рынок продовольствия влияет множество факторов, в том числе и то, что страны-импортёры увеличивают резервные запасы. Кроме того, по ряду регионов прогнозируются неблагоприятные показатели по зерну, передают «Ведомости».