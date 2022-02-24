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Политика
Министр обороны Украины: сотни гробов с врагами поедут сегодня назад в Россию
24 февраля, 2022 16:04
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Фото: скриншот видео @Київ Оперативний/Telegram-канал
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Россия терпит крах в попытке сломить республику.
По его словам, «сегодня десятки, если не сотни, гробов с врагами поедут назад в Россию». Кроме того, он привел статистические данные: согласно данным, которыми обладает министр, к текущему часу потеряли шесть самолетов, два вертолета и пять танков.
«Украина воюет и делает это успешно. Украинские военные нанесли российским оккупантам серьезный урон», - заявил Резников.
Видеозапись его обращения опубликована в Telegram-канале «Київ Оперативний».
Ранее сообщалось о том, что в Киевской области упал самолет ВСУ. Есть погибшие.
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