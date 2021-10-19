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Политика
Министр обороны США обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе
19 октября, 2021 14:03
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Olivier Douliery - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом он заявил сегодня, 19 октября, во время рабочего визита в Киев.
Своим прибытием в столицу Украины министр выразил готовность Вашингтона противостоять российской агрессии в донецком регионе.
Остин убежден, что поскольку Россия начала эту войну, значит, именно она и вставляет палки в колёса всем, кто пытается мирно урегулировать затянувшийся конфликт.
«Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», - цитирует главу Минобороны США «Интерфакс-Украина».
Ранее в Кремле прокомментировали приостановку российско-натовских отношений.
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