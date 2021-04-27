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Политика

Министерство просвещения России отыскало разозливший Владимира Путина учебник

Лилия Караева
27 апреля, 2021 10:53
1 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 10:53
1 мин
Владимир Путин
Global Look Press

Учебник истории, который удивил президента России Владимира Путина и был упомянут им в послании Федеральному посланию, нашли. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Речь идет о пособии под редакцией Олега Волобуева «История России и мира». Учебник предназначен для 11 класса. Как оказалось, книга «крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».

Учебник от 2013 года до сих пор используется: но не в школах, а в колледжах.

Ведомство объяснило, что «в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы».

В учебниках для школ ошибок и искажений фактов не обнаружено, пишет ТАСС.

В послании 21 апреля Путин заявил, что в некоторых учебниках истории написано «как будто не про нас». Он возмущался, кто пропускает такие пособия. Минпросвещения после этого обещало проверить учебники.

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Владимир Путин
Минпросвещения
Учебник
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