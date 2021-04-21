«Как будто не про нас»: Владимира Путина удивило содержание учебников истории

Политика

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию удивился, что в некоторых учебниках истории не упоминается Сталинградская битва. Глава государства оценил содержание учебных пособий фразой «как будто не про нас».

«Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано», - сказал Путин и добавил, что «не хочет комментировать» это.

Ранее президент в послании объявил о новых выплатах на детей.

Послание парламенту - конституционная обязанность президента. Она прописана в 84 статье Конституции. Для Путина это 17-е послание Федеральному собранию.