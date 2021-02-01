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Миллиардер Ротенберг в эфире «России 1» подтвердил слова Навального о «дворце Путина»

Лилия Караева
1 февраля, 2021 13:26
2 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 13:26
2 мин
«Дворец Путина»
Navalny.com

В эфире телеканала «Россия 1» вышел сюжет, в котором миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал об ошибках при строительстве поместья в Геленджике. Таким образом он подтвердил слова оппозиционера Алексея Навального из расследования, в котором говорилось, что дворец перестраивают и ремонтируют из-за ошибок проектировки.

Ротенберг сказал: «Есть много сложностей, которые остались по наследству. Изначально было много чего неправильно сделано, сейчас приходится переделывать». Видео опубликовано на YouTube.

Перед этим Telegram-канал Mash выпустил ролик, на котором видно, что работы завершены только на фасаде - в комнатах бетон и никаких роскошных интерьеров.

Миллиардер назвал дворец «апарт-отелем» - он будет открыт в 2023 году.

Расследование о резиденции «Прасковеевка» вышло 19 января. В нем говорилось о здании площадью 17 тысяч квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей. Президент России Владимир Путин отрицает связь с приписываемым ему дворцом. 25 января он почти семь минут комментировал расследование о дворце и уходил от темы.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
дворец Путина
Аркадий Ротенберг
2 мин
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