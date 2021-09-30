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Политика
Михаил Мишустин выделил свыше 5 млрд рублей лечащимся на дому коронавирусным больным
30 сентября, 2021 14:05
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Российское правительство выделило свыше 5,06 миллиардов рублей лечащимся на дому коронавирусным больным. Средства пойдут на закупку лекарств от новой болезни.
Известно, что при амбулаторной борьбе с COVID-19 медики, под наблюдением которых пациенты находятся, назначают больным комбинированные схемы лечения. Россияне не тратят свои деньги на покупку необходимых лекарственных средств, их выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.
Мишустин выделил на эти цели деньги из резервного фонда и поручил главам федеральных ведомств — Минздрава и Минфина — как можно скорее довести средства до российских регионов, передает пресс-служба Правительства РФ.
Ранее стало известно о том, что коронавирус «обрастает» новыми симптомами.
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