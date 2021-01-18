Михаил Ходорковский назвал возможный тюремный срок Алексея Навального

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Бизнесмен и политический деятель Михаил Ходорковский поделился мнением о дальнейшем ходе дела оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

Ходорковский надеется на то, что после ареста Навального выпустят, однако «на самом деле все может быть гораздо хуже». Бизнесмен полагает, что оппозиционеру может грозить до 10 лет тюремного заключения. При этом, на дело большое влияние окажет реакция жителей России.

«Навальному может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет в России, многое зависит от того, как российское общество отреагирует на арест», - цитирует Ходорковского telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. Сразу по приезду, в аэропорту, он был задержан. Суд постановил арестовать политика на 30 суток.