Мигрантов в Россию предложено ввозить чартерными поездами
Мигрантов, в которых нуждаются российские строительные площадки, можно было бы ввозить в страну на чартерных поездах.
О такой инициативе сообщил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Он считает, что такой способ будет дешевле, чем ввозить иностранных работников самолетами, и обеспечит за один рейс доставку 1 тысячу человек.
«…То есть сразу целый состав [трудовых мигрантов] можно завезти, но это должна быть консолидированная заявка», - сказал чиновник, сообщает ТАСС.
Тем временем, на строительство Восточного полигона РЖД будут привлекаться мигранты, граждане Беларуси и заключенные тюрем. Работа по их привлечению уже ведется, поданы соответствующие заявки. В связи с пандемией и ограничениями на трансграничные передвижения, в России возникла нехватка рабочей силы.