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МИД России заявил о спланированных действиях и вовлеченности Запада в связи с арестом Навального

Антон Мельников
3 февраля, 2021 21:00
1 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 21:00
1 мин
Youtube / Ministry of Foreign Affairs of Russia
Youtube / Ministry of Foreign Affairs of Russia

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты Запада имеют непосредственную «вовлечённость» в дело оппозиционера Алексея Навального. При этом, он действуют «скоординировано» и «по плану». Так МИД РФ оценивает комментарии и призывы иностранных политиков по поводу замены Навальному условного срока на реальный.

«Это конечно, не реакция, а вовлечённость, и, конечно, они не наблюдают, а действуют - действуют грубо, действуют скоординировано, действуют по плану и, конечно, это не отдельные акции — это большая программа, которую мы наблюдаем на разных этапах», - цитирует представителя МИД РФ РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Евросоюз озадачился действиями в отношении России в связи с арестом Алексея Навального.

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Алексей Навальный
МИД
Мария Захарова
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