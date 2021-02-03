МИД России заявил о спланированных действиях и вовлеченности Запада в связи с арестом Навального

Политика

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты Запада имеют непосредственную «вовлечённость» в дело оппозиционера Алексея Навального. При этом, он действуют «скоординировано» и «по плану». Так МИД РФ оценивает комментарии и призывы иностранных политиков по поводу замены Навальному условного срока на реальный.

«Это конечно, не реакция, а вовлечённость, и, конечно, они не наблюдают, а действуют - действуют грубо, действуют скоординировано, действуют по плану и, конечно, это не отдельные акции — это большая программа, которую мы наблюдаем на разных этапах», - цитирует представителя МИД РФ РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Евросоюз озадачился действиями в отношении России в связи с арестом Алексея Навального.