МИД России отомстил дипломату иностранного государства

Политика

Россия высылает из страны секретаря московского посольства Албании Йонида Дрогу. Дипломатический представитель должен уехать из страны в течение 72 часов. Решение принято в качестве ответа на действия Албании, которая объявила персоной нон грата официального представителя РФ. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране», — сообщается в распространенном заявлении МИД России.

Напомним, 22 января дипломата из России Алексей Кривошеев был выслан из Албании. Власти страны обвинили его в том, что он неоднократного нарушал введённые коронавирусные ограничения, передают «Ведомости».

Напомним, в конце прошлой недели Россия выслала троих дипломатов стран ЕС. Подробнее читайте в нашем материале.