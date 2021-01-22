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МИД России обрадовался «настрою» Соединенных Штатов

Антон Мельников
22 января, 2021 17:18
1 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 17:18
1 мин
Flickr
Flickr

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство приветствует заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3). Ранее Белый дом выступил за продление договора на 5 лет.

Захарова отметила, что российский МИД обратил внимание на заявление Белого дома «в пользу продления действия Договора о СНВ на пять лет».

«Подобный настрой можем только приветствовать», - заявила представитель ведомства.

Она добавила, что российская сторона «последовательно выступала и выступает» за продление ДСНВ, передают «Известия».

Ранее стало известно, что продление ДСНВ рассматривается в США как основа для дальнейших договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

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США
МИД
Мария Захарова
МИД РФ
СНВ-3
ДСНВ
1 мин
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