МИД России обрадовался «настрою» Соединенных Штатов

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство приветствует заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3). Ранее Белый дом выступил за продление договора на 5 лет.

Захарова отметила, что российский МИД обратил внимание на заявление Белого дома «в пользу продления действия Договора о СНВ на пять лет».

«Подобный настрой можем только приветствовать», - заявила представитель ведомства.

Она добавила, что российская сторона «последовательно выступала и выступает» за продление ДСНВ, передают «Известия».

Ранее стало известно, что продление ДСНВ рассматривается в США как основа для дальнейших договоренностей в сфере контроля над вооружениями.