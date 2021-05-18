МИД России готовит встречу Владимира Путина с Джо Байденом

Политика

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о подготовке будущей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

По словам Рябкова, в настоящий момент прорабатываются разные аспекты предстоящей встречи. По достижению окончательной договоренности о саммите будет проведена глубокая проработка этого вопроса, которая потребует определенного времени.

Рябков отметил, что пока нет никакой ясности о точной дате проведения саммита Путина и Байдена, пишет РБК.

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