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Политика
МИД России готовит встречу Владимира Путина с Джо Байденом
18 мая, 2021 12:02
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о подготовке будущей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
По словам Рябкова, в настоящий момент прорабатываются разные аспекты предстоящей встречи. По достижению окончательной договоренности о саммите будет проведена глубокая проработка этого вопроса, которая потребует определенного времени.
Рябков отметил, что пока нет никакой ясности о точной дате проведения саммита Путина и Байдена, пишет РБК.
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