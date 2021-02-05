МИД РФ приветствовал стремление иностранцев поддержать в суде ветерана ВОВ

Политика

В Министерстве иностранных дел России иронично прокомментировали присутствие иностранных дипломатов на суде по делу блогера Алексея Навального.

Два представителя посольств Франции и Великобритании присутствуют на заседании суда по делу в отношении Навального о клевете на ветерана ВОВ Игната Сергеевича Артеменко, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Приветствуем стремление поддержать в суде ветерана Второй мировой войны», - иронично комментирует МИД присутствие дипломатов в суде.