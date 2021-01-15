МИД РФ подтвердил выход России из крупнейшего международного договора

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На сайте Министерства иностранных дел России появился официальный комментарий касательно выхода РФ из Договора об открытом небе.

По заявлению дипведомства, всему виной «отсутствие прогресса в деле устранения препятствий», мешающих России полноценно функционировать в рамках соглашения. Напомним ранее из договора вышли Соединенные Штаты, что вызвало недовольство в Кремле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Процедура выхода из соглашения начнется сначала в рамках внутренних государственных структур, после чего уведомление будет направлено участникам Договора.

О принятом решении стало известно утром, 15 января из сообщения источников в госструктурах.