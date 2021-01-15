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Решение принято: РФ движется в сторону выхода из важного военного договора с 33 странами

Лилия Караева
15 января, 2021 11:57
1 мин
Вертолеты
Pixabay.com

Россия приняла решение о выходе из Договора по открытому небу. Соглашение, в котором участвовали 33 страны, позволяло иностранным военным совершать инспекционные полеты над российской территорией.

О решении выйти из договора сообщили источники в госструктурах. О нем объявят в ближайшее время.

После этого Россия разошлет уведомления странам-участницам соглашения. Оно вступит в силу в течение шести месяцев, пишет «Коммерсантъ».

Ранее из договора вышли США. Это вынудило Москву искать адекватный ответ на действия. Россия пыталась добиться от европейских стран гарантии, что они не будут передавать США данные, полученные в ходе облета российской территории, и не запрещат пролетать над американскими военными объектами в Европе. Договориться об этом не удалось.

темы
Россия
Договор об открытом небе
выход
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