МИД РФ обвинил Германию в политизации ситуации с Алексеем Навальным

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель к политику Алексею Навальному является сознательной попыткой политизировать ситуацию. При этом, по словам Захаровой, немецкая сторона не пытается «найти истину» и понять, что произошло.

«Правильно спрашиваете, как расценивать. Потому что многие спрашивают: а зачем, а почему? Мне кажется, эти вопросы надо адресовать германской стороне и неплохо было бы их адресовать, - приводит ответ Захаровой на соответствующий вопрос «ТАСС». - А что касается того, как мы это расцениваем, - как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать, - сказала представитель МИД. - Потому что все, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину».

Ранее визит Меркель прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.