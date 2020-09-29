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Канцлер встречается не с каждым: В Кремле отреагировали на визит Меркель к Навальному

Анастасия Красильникова
29 сентября, 2020 15:43
1 мин
Фото
Фото: Kremlin.ru

В Кремле отреагировали на встречу немецкого канцлера Ангелы Меркель и российского политика Алексея Навального. Она навестила оппозиционера во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.

«Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?» — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА «Новости»).

При этом, помощник главы государства подчеркнул, что канцлер Германии встречается далеко не с каждым россиянином.

темы
Алексей Навальный
Ангела Меркель
Кремль
1 мин