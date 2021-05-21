МИД РФ намеренно будет игнорировать христианские мудрости для решения конфликтов

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что изречение центральной личности в христианстве Иисуса Христа о терпеливом подставлении другой щеки после первого удара, никогда не будет применено на практике Россией во внешней политике.

Он подчеркнул, что РФ никогда не стремилась к миролюбию и заключению договоров, единственная цель, которую она преследует – обеспечение интересов страны и ее граждан. Лавров почему-то вспомнил писателя Льва Толстого, хотя первоначально мысль о своеобразном противлении злу была изречена не им.

«Миролюбие - да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, как бы мы ни любили Льва Толстого, что мы будем подставлять вторую щеку», – цитирует главу МИД РФ ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Россия хочет объединиться с Беларусью для борьбы с иностранными недоброжелателями.