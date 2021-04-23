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МИД Латвии объявил о высылке из страны российского дипломата в знак солидарности с Чехией

Марьям Ибрагимова
23 апреля, 2021 14:16
1 мин
Марьям Ибрагимова
23 апреля, 2021 14:16
1 мин
Victor Lisitsyn/Global Look Press
Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Латвии объявили одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата. О его высылке сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс.

«Решение министра принято, солидаризуясь с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике, и на основе оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии», – говорится на сайте латвийского МИД.

О каких именно нарушениях идет речь, в ведомстве не уточнили. Примечательно, что в заявлении допущена ошибка – в нем сказано, что решение о высылке было сообщено «полномочному поверенному посольства Российской Федерации в Латвии Владимиру Васильеву», только вот дипломата зовут Вадим, а не Владимир.

Ранее Чехия объявила о высылке 70 сотрудников посольства РФ в Праге.

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