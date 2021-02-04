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МИД Чехии завил официальный протест России

Антон Мельников
4 февраля, 2021 00:18
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 00:18
1 мин
Facebook Алексея Навального
Facebook Алексея Навального

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России на территории республики Александра Змеевского и выразило протест в связи с судебным решением по политику Алексею Навальному. МИД считает решение по оппозиционеру политическим, а также осуждает жесткий разгон протестующих.

«Заместитель министра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против жестоко разгона полицией мирных демонстрантов», — цитирует заявление чешского МИД «РБК».

Ведомство также призвало выпустить оппозиционера на свободу.

Ранее российский МИД заявил, что западные дипломаты имеют непосредственную «вовлечённость» в дело Навального. При этом, они действуют «скоординировано» и «по плану». Подробнее читайте в нашем материале.

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Россия
Алексей Навальный
Чехия
протест
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