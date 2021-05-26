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Политика

МИД Беларуси «отплатил» той же монетой стране Евросоюза

Антон Мельников
26 мая, 2021 22:04
2 мин
Антон Мельников
26 мая, 2021 22:04
2 мин
Andreas Arnold/dpa/globallookpress
Andreas Arnold/dpa/globallookpress

МИД Беларуси отреагировал на вынужденный возврат в Минск самолёта «Белавиа». Борт развернулся и сел в аэропорту вылета из-за того, что Франция запретила пересекать в свое воздушное пространство.

Инцидент прокомментировал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, Франция совершила «совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок».

«Честно говоря, уже практически воздушное пиратство», - заявил он.

Глаз отметил, что белорусский авиаперевозчик не нарушал никаких правил и непричастен к недавней «политической истерии» в связи с принудительной посадкой в Минске самолёта Ryanair.

Согласно заявлению самой «Белавиа», за несколько минут до взлета французская сторона деактивировала полётный план борта. Из-за этого пилоту пришлось развернуть самолет у границы с Польшей и направить в аэропорт вылета, передаёт Znak.com.

Примечательно, что днем ранее в акте «пиратства» обвинили саму Беларусь. Такую оценку инциденту с самолетом Ryanair дали журналистские организации.

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МИД
Беларусь
Франция
Авиасообщение
Белавиа
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